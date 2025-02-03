Трамп хоче обміняти допомогу США на рідкоземельні метали України - AFP
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про бажання укласти угоду з Україною щодо обміну військової допомоги на рідкоземельні ресурси. Також він відзначив "значний прогрес" у мирному врегулюванні, не надавши деталей.
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти рідкоземельні метали з України на допомогу Америки. Про це пише AFP, передає УНН.
Ми прагнемо укласти угоду з Україною, за якою вони забезпечать те, що ми їм надаємо, своїми рідкісноземельними ресурсами та іншими речами
Також Трамп заявив, що у питанні мирного врегулювання війни в Україні є "значний прогрес", проте жодних подробиць не навів.
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Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог планує прибути до Києва після 11 лютого.