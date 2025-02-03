Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь Америки. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, по которому они обеспечат то, что мы им предоставляем, своими редкоземельными ресурсами и другими вещами