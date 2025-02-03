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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Киев  •  УНН

 • 5200 просмотра

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Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить соглашение с Украиной по обмену военной помощи на редкоземельные ресурсы. Также он отметил "значительный прогресс" в мирном урегулировании, не предоставив деталей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь Америки. Об этом пишет AFP, передает УНН

Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, по которому они обеспечат то, что мы им предоставляем, своими редкоземельными ресурсами и другими вещами 

- сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Также Трамп заявил, что в вопросе мирного урегулирования войны в Украине есть "значительный прогресс", однако никаких подробностей не привел.

Напомним

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует прибыть в Киев после 11 февраля. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Экономикаполитика
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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