Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить соглашение с Украиной по обмену военной помощи на редкоземельные ресурсы. Также он отметил "значительный прогресс" в мирном урегулировании, не предоставив деталей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь Америки. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, по которому они обеспечат то, что мы им предоставляем, своими редкоземельными ресурсами и другими вещами
Также Трамп заявил, что в вопросе мирного урегулирования войны в Украине есть "значительный прогресс", однако никаких подробностей не привел.
Напомним
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует прибыть в Киев после 11 февраля.