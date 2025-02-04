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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Киев  •  УНН

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Украина имеет крупнейшие в Европе запасы лития и титана, а также другие ценные месторождения. Россия уже оккупировала 33% месторождений редкоземельных минералов, а США заинтересованы в получении доступа к украинским ресурсам.

AFP сообщает, что Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь Америки. Ранее первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что Украина имеет крупнейшие в Европе запасы лития, титана. УНН собрал информацию, что известно о редкоземельных металлах.

В 2017 году Mining World Ukraine сообщало, что Украина имеет значительные запасы цветных и редкоземельных металлов, в частности уникальные месторождения бериллия, циркония, тантала, комплекс фосфорных руд редкоземельных и редких металлов. Подтвержденные запасы лития в Украине являются крупнейшими в Европе. Отмечалось, что страна также имеет реальную возможность выйти на мировой рынок с чистыми и сверхчистыми металлами, такими как галлий, индий, таллий, свинец, олово.

По данным канадской фирмы по оценке геополитических рисков SecDev, которые были опубликованы в 2022 году, украинские энергетические месторождения, металлы и минералы стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов находятся под контролем России. Кроме 63% угольных месторождений страны, москва конфисковала 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов, включая литий.

С начала вторжения в феврале 2022 года кремль постоянно расширял свои владения. По словам SecDev и руководителей украинской горнодобывающей и сталелитейной промышленности, он захватил: 41 месторождение угля, 27 участков природного газа, 14 участков пропана, девять месторождений нефти, шесть месторождений железной руды, два участка титановой руды, два участка циркониевой руды, один участок стронция, одно литиевое место, одно урановое место, одно месторождение золота и значительный карьер известняка, который ранее использовался для украинского производства стали.

В 2023 году первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что Украина имеет крупнейшие в Европе запасы лития, титана и значительные залежи других ископаемых, необходимых в производстве аккумуляторов, электротранспорта и другой техники, а также обеспечения топливом атомных электростанций. Инвестиционный портфель: 10 проектов стоимостью 3,6 млрд. долл.

В 2023 году сообщалось, что по оценке Forbes, стоимость полезных ископаемых Украины составляла 14,8 трлн. долл. При этом более 70% общей суммы приходится только на три области - Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую. В общей стоимости полезных ископаемых 62% обеспечивает каменный уголь, 14% - железная руда, каждый из других активов - менее 5%. Общий объем полезных ископаемых - 111 млрд тонн.

Однако в 2023 году в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявляли, что Россия оккупировала 740 украинских месторождений полезных ископаемых.

В том же году Кабмин утвердил список полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для экономики и обороны, а также месторождений, где их добывают.

Как указывали в Минэкономики, перечень содержит 5 полезных ископаемых: ванадиевые, литиевые, титановые, урановые руды и соль калийную.

Именно на месторождения с этими стратегическими материалами, как предполагают в правительстве, могут быть заключены соглашения о разделе продукции. 26 месторождений будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о разделе продукции.

Заинтересованность США ресурсами Украины

Президент Владимир Зеленский в октябре 2024 года во время представления Плана мира заявлял, что Киев предлагает США вместе с определенными партнерами, в частности Евросоюзом, и с другими партнерами в мире, заключить специальное соглашение по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала.

Еще в сентябре 2024 года Трамп, как сообщает Financial Times, заинтересовался двумя пунктами «плана победы» Зеленского. Один из них - это вероятная сделка по разделу критически важными природными ресурсами Украины с западными партнерами.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что украинские редкоземельные элементы могут стать стратегическим активом США.

AFP сообщило, что Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь США.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал требование президента США Дональда Трампа к Украине поставить в США редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономикапубликации
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
lindsi-gremЛиндси Грэм
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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