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рф окупувала 740 українських родовищ корисних копалин

рф окупувала 740 українських родовищ корисних копалин

Київ • УНН

 • 640160 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. росія окупувала 740 українських родовищ корисних копалин. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає УНН з посиланням на Міндовкілля.

Цитата

“Сьогодні росія окупувала 740 українських родовищ корисних копалин. Злочинним шляхом, фактично крадучи те, що їй не належить. Але у цивілізованих взаємовідносинах немає місця ні цій країні, ні її компаніям, які безпосередньо чи опосередковано фінансують тероризм та злочини проти Українського народу. Тому наразі Уряд робить черговий крок для запобігання будь-якій можливості доступу осіб, пов’язаних з агресором, до українських надр”, – прокоментував Стрілець.

Деталі

Повідомляється, що необхідність створення такого переліку є вимогою нещодавно прийнятого Закону України від 1 грудня 2022 р. № 2805–IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами".

Адже саме цим Законом внесено зміни до Кодексу України про надра, зокрема, щодо визначення юридичних осіб, які не можуть бути користувачами українських ресурсів. Це юридичні особи, в яких:

· істотну участь має держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;

· істотну участь мають юридичні особи, зареєстровані у державі-агресорі;

· істотну участь мають або є кінцевими бенефіціарними власниками фізичні особи – громадяни та (або) резиденти держави-агресора.

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«Щоб створити ефективні запобіжники для участі цих осіб у торгах і виникла необхідність затвердити у сфері надрокористування перелік іноземних фондових бірж, до торгів на яких допущені акції юридичних осіб, крім резидентів держави-агресора», - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що за основу взяли діючий Перелік іноземних фондових бірж, який був схвалений постановою Уряду від 6 вересня 2017 року № 675. Він налічує 21 торговий майданчик. Згідно з проведеним аналізом, на щонайменше 6 з них котируються акції публічних іноземних компаній, які є бенефіціарами українських видобувних компаній.

«Тож саме цей Перелік використовуватиметься для виявлення російських або пов’язаних з росією компаній для запобігання їх допуску до українського ринку надрокористування», - інформує Міндовкілля.

Водночас Міндовкілля спільно з Держгеонадрами напрацюють пропозиції для вдосконалення переліку, виходячи із тенденцій розвитку міжнародних ринків.

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