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рф оккупировала 740 украинских месторождений полезных ископаемых

рф оккупировала 740 украинских месторождений полезных ископаемых

Киев • УНН

 • 640158 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. россия оккупировала 740 украинских месторождений полезных ископаемых. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, передает УНН со ссылкой на Минприроды.

Цитата

“Сегодня россия оккупировала 740 украинских месторождений полезных ископаемых. Преступным путем, фактически воруя то, что ей не принадлежит. Но в цивилизованных взаимоотношениях нет места ни этой стране, ни ее компаниям, которые непосредственно или косвенно финансируют терроризм и преступления против украинского народа. Поэтому сейчас Правительство делает очередной шаг для предотвращения любой возможности доступа лиц, связанных с агрессором, к украинским недрам”, – прокомментировал Стрелец.

Детали

Сообщается, что необходимость создания такого перечня является требованием недавно принятого Закона Украины от 1 декабря 2022 г. № 2805–IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере пользования недрами".

Ведь именно этим Законом внесены изменения в Кодекс Украины о недрах, в частности, относительно определения юридических лиц, которые не могут быть пользователями украинских ресурсов. Это юридические лица, у которых:

· существенное участие имеет государство, признанное Верховной Радой Украины государством-агрессором;

· существенное участие имеют юридические лица, зарегистрированные в государстве-агрессоре;

· существенное участие имеют или являются конечными бенефициарными собственниками физические лица – граждане и (или) резиденты государства-агрессора.

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«Чтобы создать эффективные предохранители для участия этих лиц в торгах и возникла необходимость утвердить в сфере недропользования перечень иностранных фондовых бирж, к торгам на которых допущены акции юридических лиц, кроме резидентов государства-агрессора», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что за основу взяли действующий Перечень иностранных фондовых бирж, который был одобрен постановлением Правительства от 6 сентября 2017 года № 675. Он насчитывает 21 торговую площадку. Согласно проведенному анализу, на как минимум 6 из них котируются акции публичных иностранных компаний, которые являются бенефициарами украинских добывающих компаний.

«Поэтому именно этот Перечень будет использоваться для выявления российских или связанных с россией компаний для предотвращения их допуска к украинскому рынку недропользования», - информирует Минприроды.

В то же время Минприроды совместно с Госгеонедрами наработают предложения для совершенствования перечня, исходя из тенденций развития международных рынков.

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