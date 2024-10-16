Київ пропонує США та партнерам укласти угоду щодо спільного захисту в Україні критичних ресурсів - Зеленський
Київ • УНН
Президент України запропонував США та ЄС укласти угоду про спільний захист критичних ресурсів України. Це частина Плану перемоги, який включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти.
Київ пропонує США разом із визначеними партнерами, зокрема Євросоюзом, та з іншими партнерами у світі, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час представлення Плану миру у ВР, передає УНН.
Зеленський під час пояснення четвертого пункту Плану перемоги, який полягає в стратегічному економічному потенціалі, заявив, що поклади критичних ресурсів в Україні разом із глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей росії у війні.
Україна пропонує Сполученим Штатам разом із визначеними партнерами, зокрема це Євросоюз, частиною якого Україна – буде, та з іншими партнерами у світі, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Це також мир завдяки силі. Економічній силі
За його словами, це угода, що органічно доповнить та посилить наявну систему економічного тиску на росію, а саме – усі наявні санкції проти росії, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в росію та інші заходи тиску.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.
Зеленський повідомляв, що українські партнери, яким уже був представлений План перемоги, поставилися до нього практично. Уважно. Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки.
Наразі План вже представлений керівництву США, Німеччини, Італії, Франції та Британії.