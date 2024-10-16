Партнери України поставилися до Плану перемоги практично та уважно - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що партнери України практично і уважно поставилися до Плану перемоги. Він представить План на засіданні Європейської ради та наголосив на важливості справедливого миру для України.
Українські партнери, яким уже був представлений План перемоги, поставилися до нього практично. Уважно. Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки. Пре це заявив Президент Володимир зеленський під час представлення Плану у ВР, передає УНН.
"Партнери України, яким уже був представлений цей наш План, поставилися до нього практично. Уважно. Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що завтра він представить План перемоги на засіданні Європейської ради.
"Але я хочу бути відвертим із вами щодо того, як ситуація супроводжується у певній непублічній комунікації з Україною. Ми чуємо від партнерів слово "перемовини" і значно рідше звучить слово "справедливість". Україна відкрита до дипломатії, але до чесної. Саме тому в нас є Формула миру. Це гарантія перемовин без примусу України до несправедливості. Українці заслуговують на достойний мир", - зазначив Зеленський.
За його словами, План перемоги прокладе шлях до цього.
Доповнення
Наразі План вже представлений керівництву США, Німеччини, Італії, Франції та Британії.
Президент України Володимир Зеленський представ у Верховній Раді План перемоги із п'яти пунктів.
Зеленський заявив, що якщо почати рухатися цим планом зараз, може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року".
17 жовтня Зеленський представить План перемоги в Європейській раді.
Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що партнери розуміють логіку Плану перемоги України. Україна очікує на конкретні кроки від партнерів у відповідь на представлений план.