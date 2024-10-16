Партнеры Украины отнеслись к Плану победы практично и внимательно - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что партнеры Украины практично и внимательно отнеслись к Плану победы. Он представит План на заседании Европейского совета и подчеркнул важность справедливого мира для Украины.
Украинские партнеры, которым уже был представлен План победы, отнеслись к нему практично. Внимательно. Команды сосредоточены на деталях ради действенной поддержки. Пре это заявил Президент Владимир Зеленский во время представления Плана в ВР, передает УНН.
«Партнеры Украины, которым уже был представлен этот наш План, отнеслись к нему практично. Внимательно. Команды сосредоточены на деталях ради действенной поддержки», - сказал Зеленский.
Он напомнил, что завтра он представит План победы на заседании Европейского совета.
«Но я хочу быть откровенным с вами относительно того, как ситуация сопровождается в определенной непубличной коммуникации с Украиной. Мы слышим от партнеров слово «переговоры» и значительно реже звучит слово «справедливость». Украина открыта к дипломатии, но к честной. Именно поэтому у нас есть Формула мира. Это гарантия переговоров без принуждения Украины к несправедливости. Украинцы заслуживают достойного мира», - отметил Зеленский.
По его словам, План победы проложит путь к этому.
Дополнение
Сейчас План уже представлен руководству США, Германии, Италии, Франции и Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы из пяти пунктов.
Зеленский заявил, что если начать двигаться по этому плану сейчас, может удаться завершить войну не позднее, чем в следующем году».
17 октября Зеленский представит План победы в Европейском совете.
Руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что партнеры понимают логику Плана победы Украины. Украина ожидает конкретных шагов от партнеров в ответ на представленный план.