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Єрмак про План перемоги: партнери розуміють його логіку

Київ • УНН

 • 45595 перегляди

Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що партнери розуміють логіку Плану перемоги України. Україна очікує на конкретні кроки від партнерів у відповідь на представлений план.

Єрмак про План перемоги: партнери розуміють його логіку

Партнери, яким був представлений План перемоги, розуміють його логіку й Україна очікує на фідбек у вигляді конкретних кроків. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, передає УНН.

Наші партнери розуміють логіку цього плану. Було б мені здається не зовсім реально, якби миттєво ми б отримали відповідь. Нам відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика потребує часу. Ми всі розуміємо і партнери наші розуміють, що під час війни цей час в нас рахується навіть не днями, а годинами. Тому ми очікуємо на фідбек, як можна скоріше. Фідбек у вигляді конкретних кроків

- сказав Єрмак.

Він зазначив, що в Німеччині, Італії, Франції та Британії були дуже глибокі, предметні розмови.

"Наші партнери дуже глибоко в ситуації, вони все розуміють, вони розуміють для чого цей План перемоги", - зазначив Єрмак.

Він зауважив, що План перемоги - це про створення умов для того, щоб дійсно рухатися вперед щодо закінчення війни на умовах, які були б прийнятні в першу чергу для України.

"Тому є повне розуміння, є дуже чітка та конкретна розмова по деталях. Я сподіваюсь, що вже наступні кроки з боку наших партнерів будуть якнайкраще демонструвати їх підтримку щодо цього Плану", - заявив Єрмак.

Доповнення

Президент Зеленський представив План перемоги прем’єр-міністру Британії Стармеру, президенту Франції Макрону, главі уряду Італії Джорджії Мелоні та канцлеру Німеччини Олаф Шольцу.

Білий дім підтвердив, що Зеленський представив Байдену план перемоги27.09.24, 08:41 • 21747 переглядiв

Зеленський заявляв, що Україна прагне підготувати документ "Основи миру" до листопада. План передбачає завершення війни до 2025 року та вступ України до НАТО. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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