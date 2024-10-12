Єрмак про План перемоги: партнери розуміють його логіку
Київ • УНН
Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що партнери розуміють логіку Плану перемоги України. Україна очікує на конкретні кроки від партнерів у відповідь на представлений план.
Партнери, яким був представлений План перемоги, розуміють його логіку й Україна очікує на фідбек у вигляді конкретних кроків. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, передає УНН.
Наші партнери розуміють логіку цього плану. Було б мені здається не зовсім реально, якби миттєво ми б отримали відповідь. Нам відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика потребує часу. Ми всі розуміємо і партнери наші розуміють, що під час війни цей час в нас рахується навіть не днями, а годинами. Тому ми очікуємо на фідбек, як можна скоріше. Фідбек у вигляді конкретних кроків
Він зазначив, що в Німеччині, Італії, Франції та Британії були дуже глибокі, предметні розмови.
"Наші партнери дуже глибоко в ситуації, вони все розуміють, вони розуміють для чого цей План перемоги", - зазначив Єрмак.
Він зауважив, що План перемоги - це про створення умов для того, щоб дійсно рухатися вперед щодо закінчення війни на умовах, які були б прийнятні в першу чергу для України.
"Тому є повне розуміння, є дуже чітка та конкретна розмова по деталях. Я сподіваюсь, що вже наступні кроки з боку наших партнерів будуть якнайкраще демонструвати їх підтримку щодо цього Плану", - заявив Єрмак.
Доповнення
Президент Зеленський представив План перемоги прем’єр-міністру Британії Стармеру, президенту Франції Макрону, главі уряду Італії Джорджії Мелоні та канцлеру Німеччини Олаф Шольцу.
Білий дім підтвердив, що Зеленський представив Байдену план перемоги27.09.24, 08:41 • 21747 переглядiв
Зеленський заявляв, що Україна прагне підготувати документ "Основи миру" до листопада. План передбачає завершення війни до 2025 року та вступ України до НАТО.