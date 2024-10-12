Єрмак про План перемоги: партнери розуміють його логіку

Партнери, яким був представлений План перемоги, розуміють його логіку й Україна очікує на фідбек у вигляді конкретних кроків. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, передає УНН.

Наші партнери розуміють логіку цього плану. Було б мені здається не зовсім реально, якби миттєво ми б отримали відповідь. Нам відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика потребує часу. Ми всі розуміємо і партнери наші розуміють, що під час війни цей час в нас рахується навіть не днями, а годинами. Тому ми очікуємо на фідбек, як можна скоріше. Фідбек у вигляді конкретних кроків