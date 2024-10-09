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До листопада Україна підготує документ "Основи миру" щодо завершення війни - Зеленський

До листопада Україна підготує документ "Основи миру" щодо завершення війни - Зеленський

Київ • УНН

 • 17063 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна прагне підготувати документ "Основи миру" до листопада. План передбачає завершення війни до 2025 року та вступ України до НАТО.

До листопада Україна прагне підготувати документ "Основи миру", у якому будуть викладені детальні умови для справедливого завершення війни. Про це під час виступу на третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа" заявив президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За його словами, росія уникає чесної дипломатії, саме тому Україна розробила план дій, який може подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням Саміту миру.

Для нас це План перемоги. Для кожної з ваших країн – це план надійної стабільності. Коли План буде повністю реалізований, Росія втратить здатність загрожувати Європі

- підкреслив президент. 

Володимир Зеленський додав, що в першому пункті Плану перемоги йдеться про те, чи буде подолано проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі.

За його словами, без цього мир неможливий. І саме тому реальними кроками до нього є запрошення до НАТО та майбутнє членство України в Альянсі. 

У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року

- наголосив Зеленський. 

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив про можливість зробити крок до миру в Україні у грудні. Україна розраховує на лідерство США та підтримку європейських партнерів у досягненні стабільності та припиненні війни.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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