У грудні буде шанс зробити крок до миру, Україна розраховує на лідерську позицію Байдена - Зеленський

У грудні буде шанс зробити крок до миру та стабільності. Україна розраховує на лідерську позицію президента США Джо Байдена. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті "Україна – Південно-Східна Європа", передає УНН.

"З липня ми працюємо над Формулою миру й у листопаді воно буде все готово з усіма умовами в яких прописане справедливе завершення війни. Це буде зроблено на другому Саміті миру. Звісно виникає питання, як змусити росію взяти у цьому участь, як змусити тих хто відповідає за війну виконувати формулу миру. Зараз росія уникає чесної, відвертої дипломатії, саме тому ми в Україні розробили план заходів здатний виправити ситуацію між поточною ситуацією і майбутнім Самітом миру, який забезпечить досягнення надійної стабільності…", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що План перемоги вже був представлений США.

"Тепер ми ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей плану. Перший пункт Плану стосується дефіциту геополітичної впевненості в Європі і того, як це треба вирішити. Це стосується зокрема посилення НАТО. Це дозволить забезпечити путіну геополітичну втрату… Майбутнє членство України стане одним з реальних кроків до такого миру, впевненості у мирі. У грудні у нас буде шанс зробити крок до миру, до стабільності, давайте скористаємося цією можливістю й зробимо правильний вибір припинити цю війну", - зазначив Зеленський.

Зеленський заявив, що Україна розраховує на лідерську позицію президента США Джо Байдена, на помірковану та розумну політику Великої Британії, Франції, Німеччини.

"Ми розраховуємо також на кожного з вас (учасників саміту "Україна – Південно-Східна Європа" - ред. ) Разом ми зможемо досягнути всього, що нам потрібно", - заявив Зеленський.

Доповнення

Радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна повідомляла, що наступного місяця Україна не проводитиме Другий Глобальний саміт миру, який очікувався в листопаді.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна розраховує провести Саміт миру до кінця року і хоче, щоб росія взяла в ньому участь, але без будь-яких прямих двосторонніх переговорів із рф.