Другий саміт миру відбудеться не в листопаді: в Офісі президента розповіли деталі
Київ • УНН
Україна не проводитиме Другий Глобальний саміт миру в листопаді, як планувалося раніше. Наразі відбуваються тематичні конференції щодо кожного пункту "Формули миру", які завершаться прийняттям комюніке для майбутнього мирного плану.
Наступного місяця Україна не проводитиме Другий Глобальний саміт миру, який очікувався в листопаді. Про це для Telegraf заявила радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна, передає УНН.
Деталі
Команди Зарівної відповідає за підготовку та ключові документи конференцій. За словами радниці керівнка ОП, зараз йдуть конференції щодо кожного пункту "Формули миру".
В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту
Цього року нам потрібний результативний другий Саміт миру - Зеленський10.09.24, 17:53 • 15083 перегляди
Вона також додала, що наприкінці місяця, 30-31 жовтня відбудеться остання тематична конференція у Канаді з гуманітарних питань – звільнення військовополонених, цивільних заручників та повернення дітей. Вона завершує весь процес.
Нагадаємо
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона хотіла би, щоб наступний Саміт миру відбувся в одній із країн Глобального Півдня, але наразі місце не визначено, адже головна умова його проведення - це готовність спільного плану, над яким вже працюють.