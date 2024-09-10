Цього року нам потрібний результативний другий Саміт миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість другого Саміту миру, який має забезпечити максимальну участь міжнародної спільноти у виконанні Формули миру для відновлення справедливого миру. Він зазначив, що вже 94 країни приєднались до Комюніке першого Саміту, і закликав українських дипломатів активно працювати над залученням інших держав, передає УНН.

Цього року нам потрібний результативний другий Саміт миру. Це означає максимальне залучення світу до виконання Формули миру. І максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливий процес відновлення миру