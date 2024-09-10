Цього року нам потрібний результативний другий Саміт миру - Зеленський
Київ • УНН
Президент України підкреслив важливість другого Саміту миру для виконання Формули миру. Він закликав дипломатів активно працювати над залученням інших держав, зазначивши, що вже 94 країни приєдналися до Комюніке першого Саміту.
Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість другого Саміту миру, який має забезпечити максимальну участь міжнародної спільноти у виконанні Формули миру для відновлення справедливого миру. Він зазначив, що вже 94 країни приєднались до Комюніке першого Саміту, і закликав українських дипломатів активно працювати над залученням інших держав, передає УНН.
Цього року нам потрібний результативний другий Саміт миру. Це означає максимальне залучення світу до виконання Формули миру. І максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливий процес відновлення миру
Він наголосив, що цього дні вже 94 країни приєднались до Комʼюніке першого Саміту миру.
Панама приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський10.09.24, 13:58 • 15602 перегляди
"Кожен посол в державах, яка ще не приєдналась до Комюніке має подбати про те, щоб та країна краще зрозуміла формули та нашу позицію щодо закінчення війни ми справедливим миром для України", - наголосив президент.
Зеленський наголосив, що "подбати про це - подбати про державу, про свою сімʼю, про себе, як громадянина та про свою посаду".
Він наголошує, що команда МЗС України, уся урядова команда, команда Офісу, наші парламентські дипломати, кожен, хто залучений до цієї роботи на громадському рівні.
"Усі мають розуміти, що мир для України та справедливе закінчення цієї війни є не просто історичною місією, але щоденною й дуже кропіткою роботою.Впевнений, що Україна здатна виконати таку роботу – перемогти в цій війні та забезпечити мир", - сказав Президент.
Нагадаємо
Глава Офісу Президента заявив, що українська сторона хотіла би, щоб наступний Саміт миру відбувся в одній із країн Глобального Півдня, але наразі місце не визначено, адже головна умова його проведення - це готовність спільного плану, над яким вже працюють.