В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность второго Саммита мира, который должен обеспечить максимальное участие международного сообщества в выполнении Формулы мира для восстановления справедливого мира. Он отметил, что уже 94 страны присоединились к Коммюнике первого Саммита, и призвал украинских дипломатов активно работать над привлечением других государств, передает УНН.

В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира. Это означает максимальное привлечение мира к выполнению Формулы мира. И максимальное усиление наших позиций, чтобы сделать реальным справедливый процесс восстановления мира - сказал Зеленский.

Он отметил, что в этот день уже 94 страны присоединились к Коммюнике первого Саммита мира.

Панама приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський

«Каждый посол в государствах, которые еще не присоединилась к Коммюнике должен позаботиться о том, чтобы та страна лучше поняла формулы и нашу позицию относительно окончания войны мы справедливым миром для Украины», - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что «позаботиться об этом - позаботиться о государстве, о своей семье, о себе, как гражданине и о своей должности».

Он отмечает, что команда МИД Украины, вся правительственная команда, команда Офиса, наши парламентские дипломаты, каждый, кто вовлечен в эту работу на общественном уровне.

«Все должны понимать, что мир для Украины и справедливое окончание этой войны является не просто исторической миссией, но ежедневной и очень кропотливой работой. Уверен, что Украина способна выполнить такую работу - победить в этой войне и обеспечить мир», - сказал Президент.

Напомним

Глава Офиса Президента заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы следующий Саммит мира состоялся в одной из стран Глобального Юга, но пока место не определено, ведь главное условие его проведения - это готовность совместного плана, над которым уже работают.