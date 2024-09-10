В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

  •  104112 просмотра
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  105805 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  100866 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  90702 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  73087 просмотра
публикации
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  73087 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  90702 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  100866 просмотра
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  105805 просмотра
Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

  •  106637 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

  •  24754 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  85240 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  130806 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  116860 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  122808 просмотра
Актуальное
В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский

В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 14:53  •  349 просмотра

Read in English

Президент Украины подчеркнул важность второго Саммита мира для выполнения Формулы мира. Он призвал дипломатов активно работать над привлечением других государств, отметив, что уже 94 страны присоединились к Коммюнике первого Саммита.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность второго Саммита мира, который должен обеспечить максимальное участие международного сообщества в выполнении Формулы мира для восстановления справедливого мира. Он отметил, что уже 94 страны присоединились к Коммюнике первого Саммита, и призвал украинских дипломатов активно работать над привлечением других государств, передает УНН

В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира. Это означает максимальное привлечение мира к выполнению Формулы мира. И максимальное усиление наших позиций, чтобы сделать реальным справедливый процесс восстановления мира

- сказал Зеленский.

Он отметил, что в этот день уже 94 страны присоединились к Коммюнике первого Саммита мира.

Панама приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський10 сентября 2024, 10:58 • 11870 просмотров

«Каждый посол в государствах, которые еще не присоединилась к Коммюнике должен позаботиться о том, чтобы та страна лучше поняла формулы и нашу позицию относительно окончания войны мы справедливым миром для Украины», - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что «позаботиться об этом - позаботиться о государстве, о своей семье, о себе, как гражданине  и о своей должности».

Он отмечает, что команда МИД Украины, вся правительственная команда, команда Офиса, наши парламентские дипломаты, каждый, кто вовлечен в эту работу на общественном уровне.

«Все должны понимать, что мир для Украины и справедливое окончание этой войны является не просто исторической миссией, но ежедневной и очень кропотливой работой. Уверен, что Украина способна выполнить такую работу - победить в этой войне и обеспечить мир», - сказал Президент.

 Напомним

 Глава Офиса Президента заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы следующий Саммит мира состоялся в одной из стран Глобального Юга, но пока место не определено, ведь главное условие его проведения - это готовность совместного плана, над которым уже работают. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
  •  11359 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
  •  40995 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
  •  57174 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных
  •  62973 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных

Эксклюзив
Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров
  •  64276 просмотра

Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США
  •  106635 просмотра

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Эксклюзив
Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт
  •  51154 просмотра

Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется
  •  31976 просмотра

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях
  •  110301 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях

Эксклюзив
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
9 сентября 2024, 12:04  •  135808 просмотра

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Популярные

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  73087 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  90702 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  100866 просмотра
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  105805 просмотра
На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

  •  104112 просмотра

Публикации

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  73087 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  90702 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  100866 просмотра
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  105805 просмотра
Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

  •  106637 просмотра

Война

Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

  •  25850 просмотра
В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября

В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября

  •  20573 просмотра
Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии

Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии

  •  25104 просмотра
В Сумах слышали два взрыва - СМИ

В Сумах слышали два взрыва - СМИ

  •  19965 просмотра
Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции

Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции

  •  25421 просмотра

политика

Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров

Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров

  •  616 просмотра
В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский

В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский

  •  644 просмотра
Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль

Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль

  •  5723 просмотра
Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

  •  25850 просмотра
Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии

Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии

  •  25104 просмотра

Война

Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

  •  25850 просмотра
В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября

В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября

  •  20573 просмотра
Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии

Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии

  •  25104 просмотра
В Сумах слышали два взрыва - СМИ

В Сумах слышали два взрыва - СМИ

  •  19965 просмотра
Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции

Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции

  •  25421 просмотра

политика

Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров

Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров

  •  616 просмотра
В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский

В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский

  •  644 просмотра
Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль

Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль

  •  5723 просмотра
Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

  •  25850 просмотра
Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии

Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии

  •  25104 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

  •  24675 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  48251 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  45885 просмотра

Экономика

Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров

Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров

  •  616 просмотра
Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль

Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль

  •  5723 просмотра
Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

  •  25850 просмотра
МВФ требует назначения наблюдательного совета и главы правления "Укрэнерго" - Шмыгаль

МВФ требует назначения наблюдательного совета и главы правления "Укрэнерго" - Шмыгаль

  •  20814 просмотра
Шмыгаль отрицает переговоры о продлении транзита российского газа или нефти

Шмыгаль отрицает переговоры о продлении транзита российского газа или нефти

  •  19229 просмотра

Киев

В переходе между станциями метро в центре Киева выводят в ремонт эскалатор

В переходе между станциями метро в центре Киева выводят в ремонт эскалатор

  •  11192 просмотра
В Киеве легковушка врезалась в троллейбус: двое пострадавших

В Киеве легковушка врезалась в троллейбус: двое пострадавших

  •  14301 просмотра
Загрязнение Десны: вода может достичь Киевской области 14-16 сентября, в пробах питьевой воды Киева превышений не обнаружено

Загрязнение Десны: вода может достичь Киевской области 14-16 сентября, в пробах питьевой воды Киева превышений не обнаружено

  •  14787 просмотра
Дожди на востоке и западе и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди на востоке и западе и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  28325 просмотра
ПВО отбила ночную атаку дронов по столице: все вражеские беспилотники уничтожены

ПВО отбила ночную атаку дронов по столице: все вражеские беспилотники уничтожены

  •  39409 просмотра