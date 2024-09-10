Панама присоединилась к коммюнике Саммита мира - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский поблагодарил Панаму за присоединение к Совместному коммюнике об основах мира. 94 государства и организации поддерживают принципы справедливого и прочного мира для Украины.
Республика Панама присоединилась к коммюнике Саммита мира в Швейцарии, сообщил во вторник Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Я благодарю Республику Панама за присоединение к Совместному коммюнике об основах мира, принятого по итогам инаугурационного Саммита мира в Швейцарии. Рассчитываем на углубление дружественного диалога и сотрудничества с государствами Карибского бассейна
Глава государства отметил, что география стран, которые поддерживают принципы справедливого и прочного мира для Украины, продолжает расширяться.
"На сегодня уже 94 государства и организации разделяют наше общее видение, основанное на принципах Устава ООН и международного права", - указал Зеленский.
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