Зеленский хочет провести второй Саммит мира в Индии - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести саммит мира в Индии. Такое предложение глава государства озвучил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Журналисты говорят, что Зеленский планирует провести вторую встречу до президентских выборов в США в ноябре.

Однако, как уточняют источники издания, Моди до сих пор не согласовал проведение саммита в своей стране. Тем не менее, представитель Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина рассматривает возможность проведения следующего саммита в стране Глобального Юга, в частности в Индии.

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Отмечается, что премьер-министр Индии Моди выразил готовность сыграть «конструктивную роль» в процессе мирного урегулирования, однако, по словам представителя Министерства иностранных дел Индии Рандхира Джайсвала, «рано говорить о конкретных механизмах и путях на данном этапе».

Как пишет Bloomberg Зеленский стремится заручиться более широкой глобальной поддержкой своего мирного плана из 10 пунктов, включая требование вывести все российские войска с территории Украины и изолировать РФ перед началом прямых переговоров.

Однако страны Глобального Юга требуют, чтобы любой форум, который настаивает на достижении мира, должен предусматривать вовлеченность Москвы в переговоры.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает проведение второго Саммита мира в Индии, однако Киев не сможет провести его в стране, которая не присоединилась к коммюнике Саммита. Также ведутся переговоры о его проведении в Саудовской Аравии, Катаре, Турции.