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Зеленський хоче провести другий Саміт світу в Індії - Bloomberg

Зеленський хоче провести другий Саміт світу в Індії - Bloomberg

Київ • УНН

 • 24142 перегляди

Президент України запропонував провести саміт світу в Індії під час зустрічі з прем'єр-міністром Моді. Зеленський прагне ширшої підтримки свого мирного плану, але країни Глобального Півдня вимагають залучення Росії до переговорів.

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести саміт світу в Індії. Таку пропозицію глава держави озвучив на зустрічі із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Журналісти кажуть, що Зеленський планує провести другу зустріч до президентських виборів у США у листопаді.

Проте, як уточнюють джерела видання, моді досі не погодив проведення саміту у своїй країні. Проте, речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна розглядає можливість проведення наступного саміту в країні Глобального Півдня, зокрема в Індії.

Моді заявив, що рф і Україні доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з "кризи"23.08.24, 17:00 • 25928 переглядiв

Зазначається, що прем'єр-міністр Індії Моді висловив готовність зіграти "конструктивну роль" у процесі мирного врегулювання, проте, за словами представника Міністерства закордонних справ Індії Рандхіра Джайсвала, "зарано говорити про конкретні механізми та шляхи на даному етапі".

Як пише Bloomberg Зеленський прагне заручитися ширшою глобальною підтримкою свого мирного плану з 10 пунктів, включаючи вимогу вивести всі російські війська з території України та ізолювати рфперед початком прямих переговорів.

Проте країни Глобального Півдня вимагають, щоб будь-який форум, який наполягає на досягненні миру, повинен передбачати залученість москви до перемовин.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує проведення другого Саміту миру в Індії, проте Київ не зможе провести його в країні, яка не приєдналася до комюніке Саміту. Також ведуться перемовини щодо його проведення в Саудівській Аравії, Катарі, Туреччині.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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