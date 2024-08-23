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Моді заявив, що рф і Україні доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з "кризи"

Моді заявив, що рф і Україні доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з "кризи"

Київ • УНН

 • 25928 перегляди

Прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що Україні та РФ доведеться шукати шляхи виходу з "кризи" через діалог. Він запропонував допомогу Індії у мирному врегулюванні та підкреслив прогрес у двосторонніх відносинах з Україною.

Премʼєр-міністр Нарендра Моді вважає, що Україні та росії доведеться сісти разом й шукати шляхи виходу з "кризи". Він також заявив, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі зусилля, які докладаються для досягнення миру.

Про це він сказав під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.

Два роки тому в Самарканді, коли я зустрічався з путіним, я сказав йому дивлячись у вічі, перед пресою, що зараз не ера війни. І минулого місяця, коли я відвідав росію, щоб зустрітися з путіним, я дуже чітко сказав йому, що проблеми не можуть бути розв’язані на полі бою. Єдиний шлях подолання проблем – це діалог та дипломатія. І що, не втрачаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу із цієї кризи

- сказав Моді.

Він зазначив, що хотів би поглиблено обговорити з Зеленським шлях до мирного врегулювання.

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Сьогодні я хотів би поглиблено обговорити з вами шлях до мирного врегулювання. Запевняю вас, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі ті зусилля, які докладаються для досягнення миру, і я особисто як друг, якщо я можу відіграти якусь роль, то я дуже хотів би відіграти цю роль у мирному врегулюванні

- заявив Моді.

Окрім того, Моді зазначив, що двосторонні відносини між країнами демонструють хороший прогрес.

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Попри складні обставини наші двосторонні відносини демонструють хороший прогрес, і я можу сказати, що в такому напруженому середовищі прогрес у двосторонніх відносинах між Індією та Україною відображає зрілість наших двосторонніх відносин…

- сказав Моді.

Доповнення

Премʼєр-міністр Нарендра Моді заявив, що від імені 120 країн Глобального півдня він приїхав в Україну із посланням миру, яке полягає в тому, що Індія підтримує повагу до суверенітету та територіальної цілісності.            

Mint повідомляло, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час виступу в Польщі в середу заявив, що Індія виступає за "постійний мир у регіоні", підтверджуючи важливість "діалогу та дипломатії" для врегулювання конфлікту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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