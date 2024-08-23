Моді заявив, що рф і Україні доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з "кризи"

Премʼєр-міністр Нарендра Моді вважає, що Україні та росії доведеться сісти разом й шукати шляхи виходу з "кризи". Він також заявив, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі зусилля, які докладаються для досягнення миру.

Про це він сказав під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.

Два роки тому в Самарканді, коли я зустрічався з путіним, я сказав йому дивлячись у вічі, перед пресою, що зараз не ера війни. І минулого місяця, коли я відвідав росію, щоб зустрітися з путіним, я дуже чітко сказав йому, що проблеми не можуть бути розв’язані на полі бою. Єдиний шлях подолання проблем – це діалог та дипломатія. І що, не втрачаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу із цієї кризи