Моді заявив, що рф і Україні доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з "кризи"
Київ • УНН
Прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що Україні та РФ доведеться шукати шляхи виходу з "кризи" через діалог. Він запропонував допомогу Індії у мирному врегулюванні та підкреслив прогрес у двосторонніх відносинах з Україною.
Премʼєр-міністр Нарендра Моді вважає, що Україні та росії доведеться сісти разом й шукати шляхи виходу з "кризи". Він також заявив, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі зусилля, які докладаються для досягнення миру.
Про це він сказав під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.
Два роки тому в Самарканді, коли я зустрічався з путіним, я сказав йому дивлячись у вічі, перед пресою, що зараз не ера війни. І минулого місяця, коли я відвідав росію, щоб зустрітися з путіним, я дуже чітко сказав йому, що проблеми не можуть бути розв’язані на полі бою. Єдиний шлях подолання проблем – це діалог та дипломатія. І що, не втрачаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу із цієї кризи
Він зазначив, що хотів би поглиблено обговорити з Зеленським шлях до мирного врегулювання.
Сьогодні я хотів би поглиблено обговорити з вами шлях до мирного врегулювання. Запевняю вас, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі ті зусилля, які докладаються для досягнення миру, і я особисто як друг, якщо я можу відіграти якусь роль, то я дуже хотів би відіграти цю роль у мирному врегулюванні
Окрім того, Моді зазначив, що двосторонні відносини між країнами демонструють хороший прогрес.
Попри складні обставини наші двосторонні відносини демонструють хороший прогрес, і я можу сказати, що в такому напруженому середовищі прогрес у двосторонніх відносинах між Індією та Україною відображає зрілість наших двосторонніх відносин…
Доповнення
Премʼєр-міністр Нарендра Моді заявив, що від імені 120 країн Глобального півдня він приїхав в Україну із посланням миру, яке полягає в тому, що Індія підтримує повагу до суверенітету та територіальної цілісності.
Mint повідомляло, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час виступу в Польщі в середу заявив, що Індія виступає за "постійний мир у регіоні", підтверджуючи важливість "діалогу та дипломатії" для врегулювання конфлікту.