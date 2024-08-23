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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Моди заявил, что рф и Украине придется сесть вместе и искать пути выхода из "кризиса"

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 14:00  •  2009 просмотра

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Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что Украине и РФ придется искать пути выхода из «кризиса» через диалог. Он предложил помощь Индии в мирном урегулировании и подчеркнул прогресс в двусторонних отношениях с Украиной.

Премьер-министр Нарендра Моди считает, что Украине и России придется сесть вместе и искать пути выхода из "кризиса". Он также заявил, что Индия готова сделать свой проактивный вклад во все усилия, которые прилагаются для достижения мира.

Об этом он сказал во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

Два года назад в Самарканде, когда я встречался с Путиным, я сказал ему глядя в глаза, перед прессой, что сейчас не эра войны. И в прошлом месяце, когда я посетил Россию, чтобы встретиться с Путиным, я очень четко сказал ему, что проблемы не могут быть решены на поле боя. Единственный путь преодоления проблем - это диалог и дипломатия. И что, не теряя времени, мы должны двигаться в этом направлении. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса

- сказал Моди.

Он отметил, что хотел бы углубленно обсудить с Зеленским путь к мирному урегулированию.

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Сегодня я хотел бы углубленно обсудить с вами путь к мирному урегулированию. Уверяю вас, что Индия готова внести свой проактивный вклад во все те усилия, которые прилагаются для достижения мира, и я лично как друг, если я могу сыграть какую-то роль, то я очень хотел бы сыграть эту роль в мирном урегулировании

- заявил Моди.

Кроме того, Моди отметил, что двусторонние отношения между странами демонстрируют хороший прогресс.

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Несмотря на сложные обстоятельства, наши двусторонние отношения демонстрируют хороший прогресс, и я могу сказать, что в такой напряженной среде прогресс в двусторонних отношениях между Индией и Украиной отражает зрелость наших двусторонних отношений..

- сказал Моди.

Дополнение

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что от имени 120 стран Глобального юга он приехал в Украину с посланием мира, которое заключается в том, что Индия поддерживает уважение к суверенитету и территориальной целостности.            

Mint сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления в Польше в среду заявил, что Индия выступает за "постоянный мир в регионе„, подтверждая важность "диалога и дипломатии" для урегулирования конфликта.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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