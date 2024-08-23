Моди заявил, что рф и Украине придется сесть вместе и искать пути выхода из "кризиса"

Премьер-министр Нарендра Моди считает, что Украине и России придется сесть вместе и искать пути выхода из "кризиса". Он также заявил, что Индия готова сделать свой проактивный вклад во все усилия, которые прилагаются для достижения мира.

Об этом он сказал во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

Два года назад в Самарканде, когда я встречался с Путиным, я сказал ему глядя в глаза, перед прессой, что сейчас не эра войны. И в прошлом месяце, когда я посетил Россию, чтобы встретиться с Путиным, я очень четко сказал ему, что проблемы не могут быть решены на поле боя. Единственный путь преодоления проблем - это диалог и дипломатия. И что, не теряя времени, мы должны двигаться в этом направлении. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса - сказал Моди.

Он отметил, что хотел бы углубленно обсудить с Зеленским путь к мирному урегулированию.

Сегодня я хотел бы углубленно обсудить с вами путь к мирному урегулированию. Уверяю вас, что Индия готова внести свой проактивный вклад во все те усилия, которые прилагаются для достижения мира, и я лично как друг, если я могу сыграть какую-то роль, то я очень хотел бы сыграть эту роль в мирном урегулировании - заявил Моди.

Кроме того, Моди отметил, что двусторонние отношения между странами демонстрируют хороший прогресс.

Несмотря на сложные обстоятельства, наши двусторонние отношения демонстрируют хороший прогресс, и я могу сказать, что в такой напряженной среде прогресс в двусторонних отношениях между Индией и Украиной отражает зрелость наших двусторонних отношений.. - сказал Моди.

Дополнение

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что от имени 120 стран Глобального юга он приехал в Украину с посланием мира, которое заключается в том, что Индия поддерживает уважение к суверенитету и территориальной целостности.

Mint сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления в Польше в среду заявил, что Индия выступает за "постоянный мир в регионе„, подтверждая важность "диалога и дипломатии" для урегулирования конфликта.