Зеленський підтримує проведення другого Саміту миру в Індії, але є нюанс

ukenru
15:22 • 18424 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 31896 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 52671 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 55550 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 99717 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 147115 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 185841 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 270936 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166606 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142229 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 51185 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 108697 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 90131 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 74776 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 66977 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 52645 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 139170 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 270934 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 204150 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 233117 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 10228 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 25817 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 28291 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 32100 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 51185 перегляди
Актуальне
Зеленський підтримує проведення другого Саміту миру в Індії, але є нюанс

Зеленський підтримує проведення другого Саміту миру в Індії, але є нюанс

Київ • УНН

 • 26443 перегляди

Зеленський зауважив, що Україна не зможе провести другий Саміт миру в країні, яка поки не приєдналася до комюніке. Ведуться перемовини щодо проведення саміту в Саудівській Аравії, Катарі, Туреччині.

Україна підтримує проведення другого Саміту миру в Індії, проте Київ не зможе провести його в країні, яка не приєдналася до комюніке Саміту. Також ведуться перемовини щодо його проведення в  Саудівській Аравії, Катарі, Туреччині. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ, передає кореспондент УНН.

"Що стосується Саміту миру. Я дійсно вважаю, що другий Саміт миру бажано, щоб пройшов в  одній з країн Глобального півдня і ми дуже відкриті. Є такі  країни, як Саудівська Аравія, Катар, Туреччина, Швейцарія також, але це інший напрямок, з якими ми ведемо перемовини, щодо другого Саміту миру. Я абсолютно підтримую і поділився з цим з прем’єр-міністром Моді, щоб провести глобальний Саміт миру в Індії. Це велика країна, велика демократія в світі, найбільша", - сказав Зеленський.

Зеленський  зауважив, що Україна не зможе провести другий Саміт миру в країні, яка поки не приєдналася до комюніке.

"Але я хочу бути відвертим, це стосується не тільки Індії, а будь-якої держави, яка б позитивно ставилася до прийняття другого Саміту. Ми не зможемо провести Саміт миру в країні, яка поки не приєдналася до комюніке Саміту миру. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно", - зазначив Зеленський.  

Доповнення

Спільне комюніке Саміту миру не  підтримали, зокрема Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

Зеленський повідомляв, що Україна буде рада обговорити ідеї премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді щодо миру, проте жертвувати людьми, територіями та свободою не готова.

Також Зеленський зазначав, що Індія має вплив на російську економіку і якщо вона зупинить імпорт нафти, то російський диктатор володимир путін постане перед величезними викликами.

Премʼєр-міністр Нарендра Моді вважає, що Україні та росії доведеться сісти разом й шукати шляхи виходу з "кризи". Він також заявив, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі зусилля, які докладаються для досягнення миру.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.49
Brent
$72.35
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,055.26
Ethereum
$2,067.69