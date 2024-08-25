Зеленський підтримує проведення другого Саміту миру в Індії, але є нюанс

Україна підтримує проведення другого Саміту миру в Індії, проте Київ не зможе провести його в країні, яка не приєдналася до комюніке Саміту. Також ведуться перемовини щодо його проведення в Саудівській Аравії, Катарі, Туреччині. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ, передає кореспондент УНН.

"Що стосується Саміту миру. Я дійсно вважаю, що другий Саміт миру бажано, щоб пройшов в одній з країн Глобального півдня і ми дуже відкриті. Є такі країни, як Саудівська Аравія, Катар, Туреччина, Швейцарія також, але це інший напрямок, з якими ми ведемо перемовини, щодо другого Саміту миру. Я абсолютно підтримую і поділився з цим з прем’єр-міністром Моді, щоб провести глобальний Саміт миру в Індії. Це велика країна, велика демократія в світі, найбільша", - сказав Зеленський.

Зеленський зауважив, що Україна не зможе провести другий Саміт миру в країні, яка поки не приєдналася до комюніке.

"Але я хочу бути відвертим, це стосується не тільки Індії, а будь-якої держави, яка б позитивно ставилася до прийняття другого Саміту. Ми не зможемо провести Саміт миру в країні, яка поки не приєдналася до комюніке Саміту миру. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Спільне комюніке Саміту миру не підтримали, зокрема Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

Зеленський повідомляв, що Україна буде рада обговорити ідеї премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді щодо миру, проте жертвувати людьми, територіями та свободою не готова.

Також Зеленський зазначав, що Індія має вплив на російську економіку і якщо вона зупинить імпорт нафти, то російський диктатор володимир путін постане перед величезними викликами.

Премʼєр-міністр Нарендра Моді вважає, що Україні та росії доведеться сісти разом й шукати шляхи виходу з "кризи". Він також заявив, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі зусилля, які докладаються для досягнення миру.