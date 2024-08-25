В Індії є вплив на російську економіку - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що Індія має вплив на російську економіку. Зеленський закликав Індію зупинити імпорт нафти з рф, щоб створити виклики для путіна та його військової економіки.
Індія має вплив на російську економіку і якщо вона зупинить імпорт нафти, то російський диктатор володимир путін постане перед величезними викликами. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ, передає кореспондент УНН.
Що стосується ролі. Якщо ми говоримо про глобальну роль, тому що ви маєте глобальний вплив – це велика країна з великим населенням. До того ж у вас є вплив на російську економіку, сьогодні він у вас є. Тому що чимало експортних можливостей для росії зараз закрито, але Індія відкрита. Ми говорили про це з паном прем’єр-міністром і звичайно сьогодні це допомагає російській армії. Я думаю, що уряд Індії безумовно – це розуміє, й безумовно ми будемо раді працювати над альтернативними шляхами. Тому що ви велика країна
Він зазначив, що російська економіка налаштована на війну.
"Тут питання не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до путіна, до росії. А потім він використовує їх, тому що офіційно у нього зараз економіка війни. Тобто це означає, що пріоритет - це війна, а не мир. Пріоритет для його економіки також налаштований на війну і якщо будуть надходити мільярди, а вони надходять, з будь-яких ринків, з Індії, арабських країн, Китаю, то безумовно йому це допомагає", - заявив Зеленський.
В Офісі Зеленського пояснили, чому візит Моді до Києва важливий23.08.24, 16:59 • 79228 переглядiв
Тому Президент наголосив, що путін має відчути, що війна це дуже дорога й витратна річ.
"І його суспільство має відчути це. Якщо його суспільство відчує, то буде тоді штовхати його до миру. Тому що його суспільство не розуміє, що відбувається, або розуміє і підтримує його…Тому отака є роль Індії. Якщо ви зупините імпорт нафти, то тоді путін постане перед величезними викликами", - сказав Зеленський.
Окрім того, Зеленський схарактеризував зустрічі із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, як дуже добру.
"Була дуже добра зустріч, це історична зустріч. Це добрий початок і з певними практичними кроками... Ми прийняли рішення, що на рівні урядів буде проведено низку заходів, вже були заходи дуже конкретні", - розповів Зеленський.
Зеленський про зустріч з Моді: є домовленості й щодо військово-технічної співпраці23.08.24, 20:50 • 41706 переглядiв