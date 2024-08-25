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В Індії є вплив на російську економіку - Зеленський

В Індії є вплив на російську економіку - Зеленський

Київ • УНН

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Президент України заявив, що Індія має вплив на російську економіку. Зеленський закликав Індію зупинити імпорт нафти з рф, щоб створити виклики для путіна та його військової економіки.

Індія має вплив на російську економіку і якщо вона зупинить імпорт нафти, то російський диктатор володимир путін постане перед величезними викликами. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ, передає кореспондент УНН.

Що стосується ролі. Якщо ми говоримо про глобальну роль, тому що ви маєте глобальний вплив – це велика країна з великим населенням. До того ж у вас є вплив на російську економіку, сьогодні він у вас є. Тому що чимало експортних можливостей для росії зараз закрито, але Індія відкрита. Ми говорили про це з паном прем’єр-міністром і звичайно сьогодні це допомагає російській армії. Я думаю, що уряд Індії безумовно – це розуміє, й безумовно ми будемо раді працювати над альтернативними шляхами. Тому що ви велика країна

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що російська економіка налаштована на війну.

"Тут питання не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до путіна, до росії. А потім він використовує їх, тому що офіційно у нього зараз економіка війни. Тобто це означає, що пріоритет - це війна, а не мир. Пріоритет для його економіки також налаштований на війну і якщо будуть надходити мільярди, а вони надходять, з будь-яких ринків, з Індії, арабських країн, Китаю, то безумовно йому це допомагає", - заявив Зеленський.

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Тому Президент наголосив, що путін має відчути, що війна це дуже дорога й витратна річ.

"І його суспільство має відчути це. Якщо його суспільство відчує, то буде тоді штовхати його до миру. Тому що його суспільство не розуміє, що відбувається, або розуміє і підтримує його…Тому отака є роль Індії. Якщо ви зупините імпорт нафти, то тоді путін постане перед величезними викликами", - сказав Зеленський.

Окрім того, Зеленський схарактеризував зустрічі із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, як дуже добру.

"Була дуже добра зустріч, це історична зустріч. Це добрий початок і з певними практичними кроками... Ми прийняли рішення, що на рівні урядів буде проведено низку заходів, вже були заходи дуже конкретні", - розповів Зеленський.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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