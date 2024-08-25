В Індії є вплив на російську економіку - Зеленський

Індія має вплив на російську економіку і якщо вона зупинить імпорт нафти, то російський диктатор володимир путін постане перед величезними викликами. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ, передає кореспондент УНН.

Що стосується ролі. Якщо ми говоримо про глобальну роль, тому що ви маєте глобальний вплив – це велика країна з великим населенням. До того ж у вас є вплив на російську економіку, сьогодні він у вас є. Тому що чимало експортних можливостей для росії зараз закрито, але Індія відкрита. Ми говорили про це з паном прем’єр-міністром і звичайно сьогодні це допомагає російській армії. Я думаю, що уряд Індії безумовно – це розуміє, й безумовно ми будемо раді працювати над альтернативними шляхами. Тому що ви велика країна