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Зеленський про зустріч з Моді: є домовленості й щодо військово-технічної співпраці

Зеленський про зустріч з Моді: є домовленості й щодо військово-технічної співпраці

Київ • УНН

 • 41706 перегляди

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Зеленський відзначив підтримку Індією суверенітету України та домовленості про співпрацю, включаючи військово-технічну.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді розповів, що Індія залишається прихильницею міжнародного права та підтримує наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, а також заявив, що є домовленості щодо інших напрямів співпраці, зокрема й військово-технічної. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Сьогодні відбувся візит прем’єр-міністра Індії Моді в Україну. Це перший такий візит за час відносин між Індією та незалежною Україною. Ми довго говорили зараз. І про війну росії проти України, і про необхідність забезпечити саме справедливий мир. Ми дуже цінуємо, що пан Моді розпочав візит зі вшанування пам’яті українських дітей, чиї життя забрала російська агресія. Вдячний за пакети гуманітарної підтримки, які Індія надає протягом цієї війни. Важливо для нас і те, що Індія залишається прихильницею міжнародного права та підтримує наш суверенітет, нашу територіальну цілісність – базові принципи

- сказав Зеленський.

Він додав, що Індія також бере участь у роботі щодо Формули миру – була представлена і на Саміті миру.

Все це додає нам оптимізму, і важливо, щоб якнайбільше глобальних суб’єктів чітко висловлювали свою позицію щодо фундаментальних норм міжнародного права і щоб відвідували Україну – демонстрували свою підтримку реально. Звичайно, сьогодні ми говорили й про двосторонній порядок денний з Індією. Чотири міжурядові документи підписані нашими представниками. Є також домовленості щодо інших напрямів співпраці, зокрема й військово-технічної

- додав Президент.

Нагадаємо

Під час візиту прем'єр-міністра Індії до Києва погоджено документи про співпрацю в медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах. Зеленський подякував за участь Індії у Саміті миру та обговорив стратегічне партнерство.

Павло Башинський

Павло Башинський

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