Україна та Індія погодили документи про співпрацю у 4 сферах
Київ • УНН
Під час візиту прем'єр-міністра Індії до Києва погоджено документи про співпрацю в медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах. Зеленський подякував за участь Індії у Саміті миру та обговорив стратегічне партнерство.
Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю в медичній сфері, аграрній, гуманітарній та культурній. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, передає УНН.
Деталі
Питання закінчення війни і справедливого миру для України - це пріоритет. Ми провели нещодавно перший інавгураційний Саміт миру. Я хочу подякувати за те, що Індія була присутня на цьому саміті і сьогодні обов'язково однією з тем буде саме Саміт миру, як ми можемо просуватися в цьому напрямку . Ми дуже чекаємо, що Індія зможе долучитися до спільного комюніке інавгураційного саміту (...). Погодили чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією. Це медична сфера, це співпраця в аграрному напрямку, це гуманітарні відносини, це культура. І підготовлена спільна заява за змістом візиту прем’єр-міністра щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Два лідери вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія.