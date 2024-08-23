Зеленський підтвердив зустріч з Моді: лідери вшанували пам'ять дітей, загиблих від російської агресії
Київ • УНН
Президент України Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді в Києві. Лідери вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Два лідери вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія, повідомив Глава держави, пише УНН.
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"Разом із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою", - написав Зеленський у соцмережах.
Зеленський зустрівся з прем'єром Індії Моді - ЗМІ23.08.24, 12:15 • 22000 переглядiв