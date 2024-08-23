Зеленський зустрівся з прем'єром Індії Моді - ЗМІ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який прибув до Києва. Це перший візит індійського прем'єра в Україну, який відбувся через шість тижнів після його візиту до росії.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який перебуває з історичним візитом у Києві, повідомив журналіст India Today Шив Аорор у X, пише УНН.
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"Прем'єр-міністр Моді та президент Зеленський зустрілися в Києві", - написав журналіст Шив Аорор.
Також фото прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та Президента України Володимира Зеленського оприлюднило у X провідне індійське видання ANI.
Нагадаємо
Раніше сьогодні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва.
Візит Моді в Україну відбувається майже через шість тижнів після того, як він відвідав росію. Це також перший візит прем’єр-міністра Індії в Україну.
Прем'єр Індії Моді підтвердив візит до Києва і показав перші фото23.08.24, 10:03 • 27794 перегляди