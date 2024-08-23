Прем'єр Індії Моді підтвердив візит до Києва і показав перші фото
Київ • УНН
Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, прибув до Києва вранці. Він поділився у соцмережі X фотографіями та повідомив про теплий прийом від індійської громади в українській столиці.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив, що вранці прибув до Києва. Він поділився у соцмережі X фотографіями та повідомив про теплий прийом від індійської громади в українській столиці, пише УНН.
Прибув до Києва сьогодні вранці. Індійська громада дуже тепло зустріла
Прем'єр Індії Моді в Україні: в Укрзалізниці показали, як зустрічали 23.08.24, 09:52 • 29041 перегляд