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Прем'єр Індії Моді підтвердив візит до Києва і показав перші фото

Прем'єр Індії Моді підтвердив візит до Києва і показав перші фото

Київ • УНН

 • 27794 перегляди

Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, прибув до Києва вранці. Він поділився у соцмережі X фотографіями та повідомив про теплий прийом від індійської громади в українській столиці.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив, що вранці прибув до Києва. Він поділився у соцмережі X фотографіями та повідомив про теплий прийом від індійської громади в українській столиці, пише УНН.

Прибув до Києва сьогодні вранці. Індійська громада дуже тепло зустріла

- написав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у X, поділившись першими фото.

Прем'єр Індії Моді в Україні: в Укрзалізниці показали, як зустрічали 23.08.24, 09:52 • 29041 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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