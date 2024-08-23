Прем'єр Індії Моді в Україні: в Укрзалізниці показали, як зустрічали
Київ • УНН
Укрзалізниця оприлюднила відео прибуття прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до України. Це перший в історії візит індійського прем'єра до України.
В Укрзалізниці показали відео прибуття поїздом до України прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді. Відео оприлюднила пресслужба УЗ у Telegram, передає УНН.
Вперше в історії двосторонніх відносин наших країн до України особисто завітав прем'єр-міністр Індії. Перед візитом до Києва поїздом Укрзалізниці Нарендра Моді назвав Індію "другом і партнером" України та висловив сподівання на "швидке відновлення миру" та поглиблення "індійсько-української дружби"
Доповнення
Раніше приїзд прем'єра Індії підтвердив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді з візитом в Україні", - написав Єрмак у Telegram.
Нарендра Моді прибув до Києва для запланованої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Візит відбувається після дводенного перебування Моді в Польщі.