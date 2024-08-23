Прем'єр Індії Моді прибув до Києва для зустрічі з Зеленським
Київ • УНН
Нарендра Моді прибув до Києва для запланованої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Візит відбувається після дводенного перебування Моді в Польщі.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва для запланованої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє NDTV, пише УНН.
Деталі
"Прем'єр-міністр Індії Моді прибув до Києва для запланованої зустрічі із Президентом України", - повідомляє NDTV.
Після прибуття він привітав індійську діаспору в Україні, яка прибула його вітати.
Доповнення
Прем'єр-міністр Нарендра Моді перебуває в Україні з візитом після завершення свого дводенного візиту до Польщі сьогодні вранці. У нього запланована зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, на запрошення якого він відвідує Україну.
Візит Моді в Україну відбувається майже через шість тижнів після того, як він відвідав росію. Це також перший візит прем’єр-міністра Індії в Україну.