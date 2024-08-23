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Прем'єр Індії Моді прибув до Києва для зустрічі з Зеленським

Прем'єр Індії Моді прибув до Києва для зустрічі з Зеленським

Київ • УНН

 • 33462 перегляди

Нарендра Моді прибув до Києва для запланованої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Візит відбувається після дводенного перебування Моді в Польщі.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва для запланованої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє NDTV, пише УНН.

Деталі

"Прем'єр-міністр Індії Моді прибув до Києва для запланованої зустрічі із Президентом України", - повідомляє NDTV.

Після прибуття він привітав індійську діаспору в Україні, яка прибула його вітати.

Доповнення

Прем'єр-міністр Нарендра Моді перебуває в Україні з візитом після завершення свого дводенного візиту до Польщі сьогодні вранці. У нього запланована зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, на запрошення якого він відвідує Україну.

Візит Моді в Україну відбувається майже через шість тижнів після того, як він відвідав росію. Це також перший візит прем’єр-міністра Індії в Україну.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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