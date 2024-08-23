Премьер Индии Моди прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев для запланированной встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает NDTV, пишет УНН.

Детали

"Премьер-министр Индии Моди прибыл в Киев для запланированной встречи с Президентом Украины", - сообщает NDTV.

По прибытии он поприветствовал индийскую диаспору в Украине, которая прибыла его приветствовать.

Дополнение

Премьер-министр Нарендра Моди находится в Украине с визитом после завершения своего двухдневного визита в Польшу сегодня утром. У него запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, по приглашению которого он посещает Украину.

Визит Моди в Украину происходит почти через шесть недель после того, как он посетил россию. Это также первый визит премьер-министра Индии в Украину.