Киев • УНН
Нарендра Моди, премьер-министр Индии, прибыл в Киев утром. Он поделился в соцсети X фотографиями и сообщил о теплом приеме от индийской общины в украинской столице.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что утром прибыл в Киев. Он поделился в соцсети X фотографиями и сообщил о теплом приеме от индийской общины в украинской столице, пишет УНН.
Прибыл в Киев сегодня утром. Индийская община очень тепло встретила
Прем'єр Індії Моді в Україні: в Укрзалізниці показали, як зустрічали 23 августа 2024, 06:52 • 18746 просмотров