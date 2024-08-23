Зеленский подтвердил встречу с Моди: лидеры почтили память детей, погибших от российской агрессии
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский встретился с премьер-министром Индии Моди в Киеве. Лидеры почтили память детей, погибших в результате российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. Два лидера почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия, сообщил Глава государства, пишет УНН.
Детали
"Вместе с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия. Дети каждой страны заслуживают безопасности. Мы должны сделать ее возможной", - написал Зеленский в соцсетях.
Зеленський зустрівся з прем'єром Індії Моді - ЗМІ23 августа 2024, 09:15 • 18197 просмотров