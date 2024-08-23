Украина и Индия согласовали документы о сотрудничестве в 4 сферах

Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве в медицинской сфере, аграрной, гуманитарной и культурной. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает УНН.

Детали

Вопрос окончания войны и справедливого мира для Украины - это приоритет. Мы провели недавно первый инаугурационный Саммит мира. Я хочу поблагодарить за то, что Индия присутствовала на этом саммите и сегодня обязательно одной из тем будет именно Саммит мира, как мы можем продвигаться в этом направлении. Мы очень ждем, что Индия сможет присоединиться к совместному коммюнике инаугурационного саммита (...). Согласовали четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией. Это медицинская сфера, это сотрудничество в аграрном направлении, это гуманитарные отношения, это культура. И подготовлено совместное заявление по содержанию визита премьер-министра по развитию стратегического партнерства между нашими странами - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. Два лидера почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия.