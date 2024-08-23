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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 17:50  •  19170 просмотра

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Президент Украины встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Зеленский отметил поддержку Индией суверенитета Украины и договоренности о сотрудничестве, включая военно-техническое.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал, что Индия остается сторонницей международного права и поддерживает наш суверенитет, нашу территориальную целостность, а также заявил, что есть договоренности по другим направлениям сотрудничества, в том числе и военно-технического. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Сегодня состоялся визит премьер-министра Индии Моди в Украину. Это первый такой визит за время отношений между Индией и независимой Украиной. Мы долго говорили сейчас. И о войне России против Украины, и о необходимости обеспечить именно справедливый мир. Мы очень ценим, что господин Моди начал визит с чествования памяти украинских детей, чьи жизни унесла российская агрессия. Благодарен за пакеты гуманитарной поддержки, которые Индия предоставляет в течение этой войны. Важно для нас и то, что Индия остается сторонницей международного права и поддерживает наш суверенитет, нашу территориальную целостность - базовые принципы

- сказал Зеленский.

Он добавил, что Индия также участвует в работе по Формуле мира - была представлена и на Саммите мира.

Все это добавляет нам оптимизма, и важно, чтобы как можно больше глобальных субъектов четко выражали свою позицию относительно фундаментальных норм международного права и чтобы посещали Украину - демонстрировали свою поддержку реально. Конечно, сегодня мы говорили и о двусторонней повестке дня с Индией. Четыре межправительственных документа подписаны нашими представителями. Есть также договоренности по другим направлениям сотрудничества, в том числе и военно-технического

- добавил Президент.

Напомним

Во время визита премьер-министра Индии в Киев согласованы документы о сотрудничестве в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах. Зеленский поблагодарил за участие Индии в Саммите мира и обсудил стратегическое партнерство.

Павел Башинский

Павел Башинский

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