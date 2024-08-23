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В Офісі Зеленського пояснили, чому візит Моді до Києва важливий

Київ • УНН

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Радник ОПУ Подоляк підкреслив важливість візиту прем'єра Індії Моді до Києва, оскільки Нью-Делі має вплив на москву. Він наголосив на необхідності пояснювати таким країнам правильне завершення війни.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив агентству Reuters, що візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Києва має важливе значення, оскільки Нью-Делі "справді має певний вплив" на москву, пише УНН.

Для нас надзвичайно важливо ефективно вибудовувати відносини з такими країнами, пояснювати їм, що таке правильне завершення війни - і що це також в їхніх інтересах

- сказав Подоляк.

Моді пояснив, в чому полягає послання миру, з яким він приїхав до України23.08.24, 16:50 • 19080 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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