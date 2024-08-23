В Офісі Зеленського пояснили, чому візит Моді до Києва важливий

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив агентству Reuters, що візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Києва має важливе значення, оскільки Нью-Делі "справді має певний вплив" на москву, пише УНН.

Для нас надзвичайно важливо ефективно вибудовувати відносини з такими країнами, пояснювати їм, що таке правильне завершення війни - і що це також в їхніх інтересах