В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен
Киев • УНН
Советник ОПУ Подоляк подчеркнул важность визита премьера Индии Моди в Киев, поскольку Нью-Дели имеет влияние на москву. Он отметил необходимость объяснять таким странам правильное завершение войны.
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил агентству Reuters, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев имеет важное значение, поскольку Нью-Дели "действительно имеет определенное влияние" на москву, пишет УНН.
Для нас чрезвычайно важно эффективно выстраивать отношения с такими странами, объяснять им, что такое правильное завершение войны - и что это также в их интересах
Моді пояснив в чому полягає посланням миру, з яким він приїхав до України23 августа 2024, 13:50 • 4456 просмотров