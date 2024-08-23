Моди объяснил, в чем заключается посланием мира, с которым он приехал в Украину

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что от имени 120 стран Глобального юга он приехал в Украину с посланием мира, которое заключается в том, что Индия поддерживает уважение к суверенитету и территориальной целостности.

Об этом он сказал во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

Ваше Превосходительство, вы хорошо знаете, и весь мир знает, что Индия играет двойную роль в этой войне, и мы делаем все возможное, чтобы выполнить свою роль. Во-первых, с гуманитарной точки зрения. Во время кризиса существует несколько типов потребностей, с которыми столкнулся народ Украины, и чтобы удовлетворить эти потребности, мы приняли гуманитарную сторону дела и сделали все возможное, чтобы эти потребности были удовлетворены, и я могу заверить вас, что и в будущем, учитывая эту гуманитарную точку зрения, мы всегда будем с вами, и вы увидите, что мы всегда на два шага впереди - сказал Моди.

По его словам, второй аспект роли Индии заключался в том, чтобы держаться подальше от войны.

Но это не означало, что мы были просто равнодушными наблюдателями. Мы никогда не принимали этой роли. Мы никогда не были нейтральными и с первого дня стали на сторону мира - заверил Моди.

Кроме того, он заявил, что приехал в Украину с посланием мира.

Прибывая на украинскую землю, я приехал с посланием мира. Несколько дней назад я принимал третий саммит "Голос Глобального Юга" в котором приняли участие 120 стран. От имени этих стран Глобального юга я приехал к вам с посланием мира. Вы хорошо понимаете и знаете, что Индия внесла активный вклад в дело мира. И вы также знаете, что наш подход был человекоцентричным. Я хочу сказать вам и всему миру, что наше убеждение и наше обязательство, и мы говорим об этом очень громко и четко. Послание заключается в том, что мы поддерживаем уважение к суверенитету и территориальной целостности. Это для нас является наивысшим приоритетом - сказал Моди.

Дополнение

Mint сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления в Польше в среду заявил, что Индия выступает за "постоянный мир в регионе", подтверждая важность "диалога и дипломатии" для урегулирования конфликта.

Bloomberg сообщало, что Индия согласилась передать сообщение между Путиным и Зеленским.