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Моді пояснив, в чому полягає послання миру, з яким він приїхав до України

Моді пояснив, в чому полягає послання миру, з яким він приїхав до України

Київ • УНН

 • 19075 перегляди

Прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що приїхав в Україну з посланням миру від 120 країн. Він підкреслив, що Індія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Премʼєр-міністр Нарендра Моді заявив, що від імені 120 країн Глобального півдня він приїхав в Україну із посланням миру, яке полягає в тому, що Індія підтримує повагу до суверенітету та територіальної цілісності.

Про це він сказав під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.

Ваше високоповажносте, ви добре знаєте, і весь світ знає, що Індія відіграє подвійну роль у цій війні, і ми робимо все можливе, щоб виконати свою роль. По-перше, з гуманітарного погляду. Під час кризи існує кілька типів потреб, із якими зіштовхнувся народ України, і щоб задовольнити ці потреби, ми прийняли гуманітарний бік справи та зробили все можливе, щоб ці потреби були задоволені, і я можу запевнити вас, що і в майбутньому, з огляду на цю гуманітарну точку зору, ми завжди будемо з вами, і ви побачите, що ми завжди на два кроки попереду

- сказав Моді.

За його словами, другий аспект ролі Індії  полягав в тому, щоб триматися подалі від війни.

Але це не означало, що ми були просто байдужими спостерігачами. Ми ніколи не приймали цієї ролі. Ми ніколи не були нейтральними і з першого дня стали на бік миру

- запевнив Моді.

Окрім того, він заявив, що приїхав в Україну з посланням миру.

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Прибуваючи на українську землю, я приїхав із посланням миру. Кілька днів тому я приймав третій саміт "Голос Глобального Півдня" у якому взяли участь 120 країн. Від імені цих країн Глобального півдня я приїхав до вас із посланням миру. Ви добре розумієте та знаєте, що Індія зробила активний внесок у справу миру. І ви також знаєте, що наш підхід був людиноцентричним. Я хочу сказати вам й всьому світу, що наше переконання та наше зобов’язання, і ми говоримо про це дуже голосно і чітко. Послання полягає в тому, що ми підтримуємо повагу до суверенітету та територіальної цілісності. Це для нас є найвищим пріоритетом

- сказав Моді.  

Доповнення

  Mint повідомляло, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час виступу в Польщі в середу заявив, що Індія виступає за "постійний мир у регіоні", підтверджуючи важливість "діалогу та дипломатії" для врегулювання конфлікту.

Bloomberg повідомляло, що Індія погодилася передати повідомлення між путіним і Зеленським.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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