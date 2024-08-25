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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Индии есть влияние на российскую экономику - Зеленский

У Индии есть влияние на российскую экономику - Зеленский

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 11:46  •  1049 просмотра

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Президент Украины заявил, что Индия имеет влияние на российскую экономику. Зеленский призвал Индию остановить импорт нефти из РФ, чтобы создать вызовы для Путина и его военной экономики.

Индия имеет влияние на российскую экономику и если она остановит импорт нефти, то российский диктатор владимир путин предстанет перед огромными вызовами. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ, передает корреспондент УНН.

Что касается роли. Если мы говорим о глобальной роли, потому что вы имеете глобальное влияние - это большая страна с большим населением. К тому же у вас есть влияние на российскую экономику, сегодня оно у вас есть. Потому что многие экспортные возможности для россии сейчас закрыты, но Индия открыта. Мы говорили об этом с господином премьер-министром и конечно сегодня это помогает российской армии. Я думаю, что правительство Индии безусловно - это понимает, и безусловно мы будем рады работать над альтернативными путями. Потому что вы большая страна

- сказал Зеленский.

Он отметил, что российская экономика настроена на войну.

"Здесь вопрос не о миллионах, а о миллиардах, которые возвращаются к путину, к россии. А потом он использует их, потому что официально у него сейчас экономика войны. То есть это означает, что приоритет - это война, а не мир. Приоритет для его экономики также настроен на войну и если будут поступать миллиарды, а они поступают, с любых рынков, из Индии, арабских стран, Китая, то безусловно ему это помогает", - заявил Зеленский.

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Поэтому Президент подчеркнул, что путин должен почувствовать, что война это очень дорогая и затратная вещь.

"И его общество должно почувствовать это. Если его общество почувствует, то будет тогда толкать его к миру. Потому что его общество не понимает, что происходит, или понимает и поддерживает его... Поэтому такова роль Индии. Если вы остановите импорт нефти, то тогда путин предстанет перед огромными вызовами", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский охарактеризовал встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, как очень хорошую.

"Была очень хорошая встреча, это историческая встреча. Это хорошее начало и с определенными практическими шагами... Мы приняли решение, что на уровне правительств будет проведен ряд мероприятий, уже были меры очень конкретные", - рассказал Зеленский.

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Анна Мурашко

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