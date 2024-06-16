Спільне комюініке Саміту миру підтримали 80 країн та 4 організації
Київ • УНН
80 країн та 4 організації підтримали підсумкове комюніке Мирного саміту.
Наразі відомо, що до підтримки підсумкового комюніке Саміту миру доєдналися 80 країн і 4 організації. Про це повідомив кореспондент FREEДОМ, передає УНН.
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Опублікован список країн, що підписали спільне комюініке Саміту миру. У списку загалом - 80 країн та 4 організації. Серед тих, хто комюніке не підписав - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що учасники Мирного саміту у Швейцарії підготували проект підсумкової декларації. Закликають повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України, відновити безпечний доступ до українських морських портів та обміняти військовополонених; росію звинувачують у тому, що її агресія проти Україніи призвела до масових людських страждань та руйнувань.