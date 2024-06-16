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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Совместное коммюнике Саммита мира поддержали 80 стран и 4 организации

Совместное коммюнике Саммита мира поддержали 80 стран и 4 организации

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 11:49  •  4876 просмотра

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80 стран и 4 организации поддержали итоговое коммюнике Мирного саммита, призвав вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины, восстановить доступ к украинским морским портам и обвинив Россию в причинении человеческих страданий из-за ее агрессии против Украины.

Известно, что к поддержке итогового коммюнике Саммита мира присоединились 80 стран и 4 организации. Об этом сообщил корреспондент FREEДОМ, передает УНН.

Детали

Опубликован список стран, подписавших совместное коммюнике Саммита мира.  В списке в целом - 80 стран и 4 организации. Среди тех, кто коммюнике не подписал - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним
УНН сообщал, что участники Мирного саммита в Швейцарии подготовили проект итоговой декларации. Призывают вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины, восстановить безопасный доступ к украинским морским портам и обменять военнопленных; Россию обвиняют в том, что ее агрессия против Украины привела к массовым человеческим страданиям и разрушениям.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
meksikaМексика
shveitsariyaШвейцария
tailandТаиланд
braziliyaБразилия
indiyaИндия
yuzhnaya-afrikaЮжная Африка
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
ukrainaУкраина
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