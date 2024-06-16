Совместное коммюнике Саммита мира поддержали 80 стран и 4 организации

Известно, что к поддержке итогового коммюнике Саммита мира присоединились 80 стран и 4 организации. Об этом сообщил корреспондент FREEДОМ, передает УНН.

Детали

Опубликован список стран, подписавших совместное коммюнике Саммита мира. В списке в целом - 80 стран и 4 организации. Среди тех, кто коммюнике не подписал - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним

УНН сообщал, что участники Мирного саммита в Швейцарии подготовили проект итоговой декларации. Призывают вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины, восстановить безопасный доступ к украинским морским портам и обменять военнопленных; Россию обвиняют в том, что ее агрессия против Украины привела к массовым человеческим страданиям и разрушениям.