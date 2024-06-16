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Саміт миру: ЗМІ оприлюднили проєкт підсумкової декларації

Київ • УНН

 • 81162 перегляди

Учасники Мирного саміту у Швейцарії підготували проект підсумкової декларації. Закликають повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України, відновити безпечний доступ до українських морських портів та обміняти військовополонених. Росію звинувачують у тому, що її агресія проти Україніи призвела до масових людських страждань та руйнувань.

Саміт миру: ЗМІ оприлюднили проєкт підсумкової декларації

Видання Reuters опублікувало проєкт декларації за підсумками Саміту миру у Швейцарії, в якому є пункти про повернення Запорізької АЕС під контроль України, відновлення безпечного доступу до українських морських портів та обмін військовополоненими, передає УНН.

Деталі

Світові лідери зібралися в суботу на швейцарському альпійському курорті, щоб досягти ширшого консенсусу щодо мирних пропозицій України на саміті, від якого Китай ухилявся, а росія розглядала як марну трату часу, яка просувала власний конкурент припинення вогню

- пише видання. 

Зазначається, що переговори були зосереджені на проблемах, викликаних війною, таких як продовольча та ядерна безпека. Водночас Туреччина та Саудівська Аравія, які обговорювали проведення іншого такого заходу, заявили, що для досягнення значного прогресу потрібна участь росії.

У проекті підсумкової декларації саміту, з якою ознайомилося Reuters, звинувачують "війну" росії в Україні у спричиненні "великомасштабних людських страждань і руйнувань" і закликають поважати територіальну цілісність України

- додає видання. 

Reuters наводить повний текст підсумкової декларації за підсумками Саміту. Зокрема, в ній вказується, що "триваюча війна російської федерації проти України продовжує спричиняти масштабні людські страждання та руйнування, а також створювати ризики та кризи з глобальними наслідками для світу". Зазначається, що у документі вказуються три пункти: повернення ЗАЕС під контроль України; відновлення безпечного доступу до морських портів; обмін військовополоненими по формулі "всіх на всіх" та повернення в Україну всіх незаконно вивезених цивільних, включаючи цивільних.

По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, захищеним та екологічно безпечним. Українські атомні електростанції та установки, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, повинні працювати безпечно та безпечно під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом

- йдеться в декларації.

В ній вказується, що будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни, яка триває проти України, неприпустимі.

По-друге, глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання харчових продуктів. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими. Напади на торгові кораблі в портах і на всьому маршруті, а також проти цивільних портів і цивільної портової інфраструктури є неприйнятними

- зазначається в документі.

Вказується, що продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам.

По-третє, всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. ​​Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну. Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили здійснити конкретні кроки в майбутньому у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін

- вказується у декларації. 

Нагадаємо

Вчора, 15 червня, у Швейцарії офіційно стартувало перше засідання Глобального саміту миру. Для участі в інавгураційному заході зареєструвалися 101 країна та міжнародна організація. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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