Саммит мира: СМИ обнародовали проект итоговой декларации

Издание Reuters опубликовало проект декларации по итогам Саммита мира в Швейцарии, в котором есть пункты о возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины, восстановление безопасного доступа к украинским морским портам и обмен военнопленными, передает УНН.

Детали

Мировые лидеры собрались в субботу на швейцарском альпийском курорте, чтобы достичь более широкого консенсуса относительно мирных предложений Украины на саммите, от которого Китай уклонялся, а Россия рассматривала как пустую трату времени, которая продвигала собственный конкурент прекращения огня - пишет издание.

Отмечается, что переговоры были сосредоточены на проблемах, вызванных войной, таких как продовольственная и ядерная безопасность. В то же время Турция и Саудовская Аравия, которые обсуждали проведение другого такого мероприятия, заявили, что для достижения значительного прогресса требуется участие России.

В проекте итоговой декларации саммита, с которой ознакомилось Reuters, обвиняют "войну" России в Украине в причинении "крупномасштабных человеческих страданий и разрушений" и призывают уважать территориальную целостность Украины - добавляет издание.

Reuters приводит полный текст итоговой декларации по итогам Саммита. В частности, в ней указывается, что "продолжающаяся война российской федерации против Украины продолжает вызывать масштабные человеческие страдания и разрушения, а также создавать риски и кризисы с глобальными последствиями для мира". Отмечается, что в документе указываются три пункта: возвращение ЗАЭС под контроль Украины; восстановление безопасного доступа к морским портам; обмен военнопленными по формуле "всех на всех" и возвращение в Украину всех незаконно вывезенных гражданских, включая гражданских.

Во-первых, любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, защищенным и экологически безопасным. Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно и безопасно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его надзором - говорится в декларации.

В ней указывается, что любая угроза или применение ядерного оружия в условиях войны, которая продолжается против Украины, недопустимы.

Во-вторых, глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок пищевых продуктов. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей являются критически важными. Нападения на торговые корабли в портах и на всем маршруте, а также против гражданских портов и гражданской портовой инфраструктуры являются неприемлемыми - отмечается в документе.

Указывается, что продовольственную безопасность никоим образом нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.

В-третьих, все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно удерживаемые, должны быть возвращены в Украину. Мы считаем, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили осуществить конкретные шаги в будущем в вышеупомянутых сферах с дальнейшим привлечением представителей всех сторон - указывается в декларации.

Напомним,

Вчера, 15 июня, в Швейцарии официально стартовало первое заседание Глобального саммита мира. Для участия в инаугурационном мероприятии зарегистрировались 101 страна и международная организация.