У Швейцарії стартувало перше засідання Глобального саміту миру
Київ • УНН
У Швейцарії розпочався перший Глобальний саміт миру, для участі в якому зареєструвалася 101 країна та міжнародна організація.
У Швейцарії офіційно стартувало перше засідання Глобального саміту миру. Для участі в інавгураційному заході зареєструвалися 101 країна та міжнародна організація. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента.
Деталі
Вступне слово на першому засіданні Саміту миру взяла Президентка Швейцарії Віола Амхерд. Після неї виступив глава української держави Володимир Зеленський.
Доповнення
Напередодні засідання відбулась церемонія зустрічі учасників Саміту миру. В рамках церемонії президент України зустрівся з лідерами Аргентини, Грузії та інших країн світу.
Окрім того, президент зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм, подякувавши йому за гуманітарну підтримку України.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні 101 країна та міжнародна організація зареєструвалася на перший Інавгураційний Саміт миру.