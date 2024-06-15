Зеленський у Швейцарії зустрівся з із Вселенським Патріархом Варфоломієм
Київ • УНН
На Саміті миру у Швейцарії президент Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм, подякувавши йому за гуманітарну підтримку України, включаючи повернення українських дітей та обмін полоненими, а також за молитви за мир.
На полях Саміту миру у Швейцарії президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Про це пише УНН з посиланням глави держави у Telegram.
Деталі
Зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Дякую за гуманітарну підтримку України, особливо в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими. Дякую за молитви за мир і допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Це дуже важливо для нас
Зеленський відзначив, що Україна цінує зусилля Патріарха щодо сприяння розвитку і зміцненню православ’я в Україні та діалог з духовенством країн світу й державами-партнерами із цього питання.
Президент Аргентини таки прибув на Саміт миру15.06.24, 18:23 • 23961 перегляд
Нагадаємо
На сьогодні 101 країна та міжнародна організація зареєструвалася на перший Інавгураційний Саміт миру.
Комюніке Саміту миру буде відкритим для того, щоб до нього приєдналися країни, які не доїхали на цей Саміт. Зробити це буде можна відкрито, офіційно заявляючи про свою позицію.