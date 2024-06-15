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Президент Аргентини таки прибув на Саміт миру

Київ • УНН

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Президент Аргентини Хав'єр Мілей прибув до Швейцарії для участі в офіційній церемонії Саміту миру після того, як спочатку передумав їхати.

Президент Аргентини таки прибув на Саміт миру

Президент Аргентини Хав'єр Мілей прибув сьогодні на Саміт миру у Швейцарії, передає УНН.

Хав'єр Мілей, зокрема взяв участь в офіційній церемонії зустрічі учасників Саміту.

Так, у Швейцарії розпочалася офіційна церемонія зустрічі учасників Саміту миру.

Контекст

Раніше повідомлялося, що президент Аргентини Хав'єр Мілей передумав і зрештою вирушить до Швейцарії.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що Мілей не планує відвідати Саміт миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. В цей час він перебуватиме в Аргентини для участі в національних святах.

Доповнення

На сьогодні 101 країна та міжнародна організація зареєструвалася на перший Інавгураційний Саміт миру.

Комюніке Саміту миру буде відкритим для того, щоб до нього приєдналися країни, які не доїхали на цей Саміт. Зробити це буде можна відкрито, офіційно заявляючи про свою позицію.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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