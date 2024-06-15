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Комюніке Саміту миру буде відкритим, країни зможуть приєднатися до нього – Єрмак

Київ • УНН

 • 22561 перегляди

Комюніке Саміту миру буде відкритим для країн, які не були присутні на Саміті, щоб приєднатися до нього, офіційно заявивши про свою позицію, без необхідності нічого підписувати.

Комюніке Саміту миру буде відкритим, країни зможуть приєднатися до нього – Єрмак

Комюніке Саміту миру буде відкритим для того, щоб до нього приєдналися країни, які не доїхали на цей Саміт. Зробити це буде можна відкрито, офіційно заявляючи про свою позицію. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, передає УНН.

Чітка позиція щодо комюніке: воно є, воно розповсюджене між учасниками…Ми очікуємо, що більшість країн приєднаються до нього. Воно буде відкритим. Комюніке буде відкритим для того, щоб до нього приєдналися країни які не доїхали на цей Саміт

 - сказав Єрмак.

Єрмак нагадав, що 143 країни світу засудили російську агресію проти України.

На запитання, чи означає це, що проблем з узгодженням фінального тексту комюніке з усіма учасниками Саміту немає, Єрмак відповів: "Ми дуже скоро побачимо перелік країн, які приєдналися до цього комюніке. В таких процесах завжди до останньої хвилини є певні узгодження, хтось щось запитує, комусь щось треба роз'яснити. Глобальних питань немає, тому що в нас абсолютно чітка позиція".

Єрмак заявив також, що країни зможуть долучатися до комюніке відкрито, офіційно заявляючи про свою позицію.

На уточнююче запитання, чи потрібно буде щось підписувати для цього, Єрмак відповів: "Ні".

Доповнення

Єрмак заявляв, що жодного компромісу з незалежністю України та жодних поступок суверенітетом і територіальною цілісністю нашої держави під час майбутніх переговорів про мир не буде.

Анна Мурашко

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