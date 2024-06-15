У підготовці плану завершення війни Україна не піде на територіальні поступки – Єрмак

Жодного компромісу з незалежністю України та жодних поступок суверенітетом і територіальною цілісністю нашої держави під час майбутніх переговорів про мир не буде. Як пише УНН, про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав журналістам в кулуарах саміту миру, що проходить у Швейцарії.

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Він сказав, що під час саміту миру країни-учасники мають напрацювати бачення спільного плану завершення війни, який має базуватися на Формулі миру, запропонованій Україною.

Ніяких компромісів з незалежністю, ніяких компромісів з суверенітетом та територіальною цілісністю. Ми маємо дуже чітку Формулу миру. Сьогодні та завтра ми обговоримо принципи майбутнього спільного плану, який базуватиметься на Формулі миру, запропонованою українською стороною. Ми дуже чесні та готові до дискусій щодо всіх думок відповідальних та цивілізованих країн - наголосив Єрмак.

Після підготовки спільного плану його мають представити росії і не виключено, що це може статися на другому саміті миру.

Після того ми шукатимемо можливості репрезентувати цей спільний план, який вже буде готовий, росії. Ми думаємо, що це може статися на другому саміті - сказав він.

Нагадаємо

Президентка Швейцарії заявила, що метою Мирного саміту є обговорення того, як і за яких умов росія може бути залучена до майбутнього мирного процесу в Україні на основі міжнародного права та Статуту ООН.

На другому саміті рф можуть представити спільне бачення миру, але договір "а-ля мінськ" не підписуватимуть - Єрмак