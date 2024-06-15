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Амхерд про Саміт миру: хочемо обговорити, за яких умов у процес майбутнього миру може бути залучена рф

Амхерд про Саміт миру: хочемо обговорити, за яких умов у процес майбутнього миру може бути залучена рф

Київ • УНН

 • 27615 перегляди

Президентка Швейцарії заявив, що метою Мирного саміту є обговорення того, як і за яких умов росія може бути залучена до майбутнього мирного процесу в Україні на основі міжнародного права та Статуту ООН.

Під час Саміту миру учасники хочуть зокрема обговорити, як та за яких умов у процес майбутнього миру може бути залучена також росія. Про це заявила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд  під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

"Цілі конференції відомі. Ми хочемо надихнути процес до всеохоплюючого, справедливого, тривалого миру для України на базі міжнародного права та Хартії ООН. Ми хочемо досягнути спільного розуміння можливих рамок для досягнення цієї мети. Ми хочемо обговорити, як та за яких умов у цей процес майбутнього миру може бути залучена також росія", - сказала Амхерд.

Вона нагадала, що обговорення на конференції будуть сконцентровані на трьох темах: ядерна безпека, продовольча безпека та людський вимір.

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"Це питання, які представляють собою глобальний інтерес, які напряму стосуються великої кількості країн і які вже пропонувалися у різних планах щодо миру в Україні", - заявила Амхерд.

Вона зазначила, що протягом вихідних учасники Саміту зможуть поділитися своїми ідеями щодо того, як може відбуватися процес миру та діалогу.

"Протягом цих вихідних всі країни учасники зможуть поділитися своїм баченням і своїми ідеями щодо того, як може відбуватися процес миру та діалогу", - сказала Амхерд.

Президентка Амхерд заявляла, що якщо хочемо  направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити також й росію.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський очікує, що після Інавгураційного Саміту миру  буде перехід на предметне, технічне вирішення всіх трьох пунктів: продовольчої безпеки, ядерної безпеки, повернення українських дітей, і триватиме підготовка до наступних кроків.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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