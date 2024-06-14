Саміт миру у Швейцарії: хто візьме участь
Київ • УНН
У Швейцарії оприлюднили повний перелік учасників Саміту миру
У Швейцарії оприлюднили перелік всіх країн та організацій, які візьмуть участь у Саміті миру, що розпочнеться 15 червня. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу швейцарського уряду.
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Згідно зі списком, до Саміту долучаться 92 країни включно з Україною та ще 8 організацій. Загалом 100 учасників, тобто сотня делегацій з різних країн.
Слід зауважити, що серед учасників Саміту немає представників Китаю, але є Саудівська Аравія - її представлятиме голова МЗС. Також на Саміті буде присутній і очільник Міністерства закордонних справ Індії, що очолюватиме делегацію свої країни.
Окрім того, серед учасників також є президент Аргентини Хав’єр Мілей, який декілька разів змінював своє рішення щодо участі в Саміті.
Загалом, 57 країн на Саміті миру будуть представлені президентами.
Саміт миру у Швейцарії: оприлюднено орієнтовну програму14.06.24, 15:37 • 18286 переглядiв