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Саміт миру у Швейцарії: хто візьме участь

Саміт миру у Швейцарії: хто візьме участь

Київ • УНН

 • 15350 перегляди

У Швейцарії оприлюднили повний перелік учасників Саміту миру

У Швейцарії оприлюднили перелік всіх країн та організацій, які візьмуть участь у Саміті миру, що розпочнеться 15 червня. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу швейцарського уряду.

Деталі

Згідно зі списком, до Саміту долучаться 92 країни включно з Україною та ще 8 організацій. Загалом 100 учасників, тобто сотня делегацій з різних країн.

Слід зауважити, що серед учасників Саміту немає представників Китаю, але є Саудівська Аравія - її представлятиме голова МЗС. Також на Саміті буде присутній і очільник Міністерства закордонних справ Індії, що очолюватиме делегацію свої країни.

Окрім того, серед учасників також є президент Аргентини Хав’єр Мілей, який декілька разів змінював своє рішення щодо участі в Саміті.

Загалом, 57 країн на Саміті миру будуть представлені президентами.

Саміт миру у Швейцарії: оприлюднено орієнтовну програму14.06.24, 15:37 • 18286 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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