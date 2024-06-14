В Швейцарии обнародовали перечень всех стран и организаций, которые примут участие в Саммите мира, который начнется 15 июня. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.

Детали

Согласно списку, к Саммиту присоединятся 92 страны включая Украину и еще 7 организаций. Всего 100 участников, то есть сотня делегаций из разных стран.

Следует заметить, что среди участников Саммита нет представителей Китая, но есть Саудовская Аравия - ее будет представлять глава МИД. Также на Саммите будет присутствовать и глава Министерства иностранных дел Индии, возглавляющий делегацию своей страны.

Кроме того, среди участников также есть президент Аргентины Хавьер Милей, который несколько раз менял свое решение об участии в Саммите.

В общем, 57 стран на Саммите мира будут представлены президентами.

Саммит мира в Швейцарии: обнародована ориентировочная программа